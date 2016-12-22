Захарова предупредила о начале «пропагандистской кампании» против Дамаска

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в СМИ началась «информационно-пропагандистская кампания» против Дамаска. Об этом Захарова сообщила на своей странице в Facebook.

Захарова уточнила, что речь идет о сообщениях про «применение Дамаском химического оружия».

«Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня», — сказала представитель, прикрепив к посту скриншот новости пользователя Twitter WorldOnAlert. В сообщении WorldOnAlert говорится о «десятках людей, пострадавших в результате химической атаки», якобы произошедшей сегодня, 2 июля. Также пользовать опубликовал видео, где видно лежащих без сознания людей в одном из лазаретов.

«Старт дан. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — заключила Захарова.

В конце июня российский МИД заявил о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии. «Из конкретики я думаю, что можно сказать, не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Арриха», — пояснила Захарова.

27 июня Белый дом заявил, что у Вашингтона есть сведения о подготовке главой Сирии Башаром Асадом новой химатаки в Сирии. Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер подчеркнул, что если химическое оружие в Сирии будет вновь применено, «он [Асад] и его военные заплатят высокую цену».