На Ставрополье пять человек погибли в ДТП
Общество, 17:48
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На Ставрополье пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля Nissan с деревом. Об этом сообщил представитель регионального ГИБДД «РИА Новости».
Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, спасатели получили информацию об аварии в 14:30 по мск.
По данным представителя ГИБДД, ДТП произошло на трассе «Новоалександровск — станица Расшеватская» в черте города. Водитель машины превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в дерево, после чего его отбросило и он столкнулся со стоявшим на обочине ВАЗ 2104.
Четверо мужчин и женщина, в том числе водитель, погибли, отметил представитель ведомства. По его данным, водитель лишен прав. Ранее он уже привлекался за управление авто в состоянии опьянения.