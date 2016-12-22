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Киевские дипломаты обратились в суд из-за ареста в Италии украинца
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Киевские дипломаты обратились в суд из-за ареста в Италии украинца
Общество, 16:19
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Киевские дипломаты обратились в суд из-за ареста в Италии украинца

Генеральное консульство Украины в Милане после ареста сотрудника Нацгвардии Виталия Маркива обратилось в суд города с ходатайством о предоставлении оснований для задержания. Об этом говорится на официальной странице украинского генконсульства в Facebook.

Маркив был арестован 1 июля в Италии. Его подозревают в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который в мае 2014 года погиб под Славянском в результате гранатометного обстрела.

По данным генконсульства Украины, консул связался с адвокатом задержанного и согласовал план дальнейших действий. Кроме того, внешнеполитическое ведомство настаивает на обеспечении судом возможности консулу посетить Маркива.

О задержании Виталия Маркива сообщил 1 июля заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. По его словам, Генпрокуратура Украины «удивлена» арестом Маркива и будет требовать его немедленного освобождения.​

Андреа Роккелли и российский правозащитник Андрей Миронов, который выступал его переводчиком, были убиты в районе Славянска в Донецкой области в мае 2014 года в результате гранатометного обстрела грузовика, который перевозил раненых под флагом с эмблемой Красного Креста. По словам заместителя генпрокурора, Киев ведет расследование инцидента в сотрудничестве с итальянскими коллегами.

Теги: Украина , задержание
Главное
Водитель попавшего в аварию в Татарстане грузовика задержан Общество
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