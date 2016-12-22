Синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности

В Москве синоптики объявили желтый уровень опасности на 3 июля из-за ветра, дождя и грозы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.
По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 20–22 градуса. Будет облачно с прояснениями, порывы ветра — 5–10 м/с. При грозе ветер усилится до 12–17 м/с.
Накануне, 2 июля, МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице. Ведомство предупреждало о сильном дожде, грозе, порывах ветра до 15 м/с. При таком ухудшении погоды возможно скопление воды на дороге, затруднение движение транспорта, ДТП и повреждения линий электропередач.