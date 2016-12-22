Глава Минтранса поручил проверить владеющую автобусом фирму после ДТП

Глава Минтранса России Максим Соколов поручил Ространснадзору провести внеплановую проверку автопредприятия ПАО «Единая корпорация автовокзалов», которому принадлежал автобус, участвовавший в масштабном ДТП в Татарстане, жертвами которого стали 14 человек. Об этом передает пресс-служба Министерства транспорта.
Такое поручение Соколов отдал после телефонных переговоров с главой Татарстана Рустамом Минихановым, врио губернатора Удмуртии Александром Бречаловым, губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.
Министр транспорта поручил направить на место ДТП главу Ространснадзора Виктора Басаргина и его заместителя, Асланбека Ахохова. Сотрудники Госавтонадзора тоже вылетят в Самару для проверки ПАО «Единой корпорации автовокзалов».
Глава Минтранса выразил соболезнования родным и близким погибших.
ДТП с пассажирским автобусом и «КамАЗом» произошло в ночь на воскресенье недалеко от города Заинск в Татарстане. После столкновения с грузовиком автобус опрокинулся и загорелся. Согласно последним данным, жертвами аварии стали 14 человек, 12 пострадавших госпитализированы.
Глава пресс-службы главного управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин заявил «РИА Новости», что тела погибших в ДТП доставят в республиканское бюро судмедэкспертизы Минздрава республики в Казани. Тела доставят в бюро «для проведения экспертизы и установления личности погибших». По словам Родыгина, с родственниками погибших будут заниматься психологи Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи.