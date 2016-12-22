Власти Самарской области и Удмуртии помогут семьям жертв ДТП в Татарстане

Власти Удмуртии окажут «необходимую помощь» семьям погибших и пострадавших в результате автомобильной аварии с автобусом и грузовиком в Татарстане. Об этом заявил врио главы республики Александр Бречалов, передает пресс-служба правительства Удмуртии.

По его словам, среди жертв ДТП и пострадавших есть жители Удмуртской Республики. Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе.

Власти Самарской области выдадут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в автомобильной аварии в Татарстане. Об этом заявил «Интерфаксу» представитель руководитель пресс-службы областного губернатора области Илья Чернышев. По его словам, семьям погибших из резервного фонда выделят по 1 млн руб. Пострадавшим в этом ДТП жителям области выплатят по 500 тыс. руб., отметил он.

Чернышев рассказал, что губернатор и правительство региона выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Власти Татарстана также пообещали выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в этом ДТП.

Столкновение автобуса Neoplan с грузовиком «КамАЗ», который тащил на сцепке другой грузовик, произошло в ночь на 2 июля. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек, передает информагентство «Татар-информ» со ссылкой на помощника главы Следственного управления СКР по Татарстану Эльвиру Газизову.

По одной из версий СК, водителя автобуса ослепили фары грузовика.