В Татарстане 2 июля объявили днем траура из-за масштабного ДТП

В Татартстане 2 июля объявили днем траура из-за крупной автокатастрофы в Заинском районе республики, которая привела к 13 жертвам. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба правительства республики.

Президент заявил, что скорбит по погибшим и соболезнует их родным и близким.

В день траура на территории Татарстана приспусят государственные флаги республики, а телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложили отменить развлекательные передачи и мероприятия.

В данном указе Минниханов поручил кабмину республики разработать предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате автомобильной аварии.

ДТП в районе города Заинск в Республике Татарстан произошло около 00:40 по мск. Столкнулись грузовик «КамАЗ», который тащил на сцепке другой грузовик, и автобус Neoplan. После столкновения автобус опрокинулся и загорелся. Жертвами аварии стали 13 человек погибли, 15 получили пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц». ГСУ МВД по Татарстану возбудило дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».



Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил взять расследование дела о ДТП под контроль центрального аппарата ведомства.

По одной из версий, водителя автобуса ослепили фары грузовика.