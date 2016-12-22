СК возбудил второе дело после ДТП с 13 жертвами в Татарстане

Следствие возбудило еще одно уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Татарстане, в котором погибли 13 человек, а пострадали 15. Об этом говорится в сообщении регионального следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Председатель Следственного комитета России 9СКР) Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование этого дела.

По данным следствия, из автобуса извлекли восемь тел погибших, личности которых устанавливаются. Согласно одной из версий, водителя автобуса ослепили фары грузовика.

По версии регионального МВД, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся попутно ему грузовиком, который буксировал на жесткой сцепке с «Камазом». МВД Татарстана планирует задержать водителя грузовика и двух водителей автобуса. Полиция выясняет точное количество находившихся в салоне автобуса пассажиров из-за того, что «водитель в пути подсаживал попутчиков».

Столкновение автобуса Neoplan, который следовал по маршруту Самара — Ижевск, и бензовоза произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в районе города Заинск. После столкновения автобус опрокинулся и загорелся.

Согласно последним данным, жертвами столкновения стали 13 человек, 15 госпитализированы. Пострадавшие пассажиры госпитализированны. Среди жертв автомобильной аварии были два ребенка.

Выживший водитель автобуса дает показания.

Изначально после ДТП в Татарстане главное следственное управление МВД по республике возбудило первое уголовное дело — по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».