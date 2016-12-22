Жители Лондона провели митинг с требованием отставки Мэй

В Лондоне тысячи недовольных экономической политикой в Великобритании вышли на митинг с требованием отставки премьер-министра страны Тэрезы Мэй. Они прошли от здания «Би-би-си» к Парламентской площади, передает телерадиокомпания «Би-би-си».

По данным телеканала, акцию организовала группа активистов, которые выступают против политики «жесткой бюджетной экономии», которой придерживаются консерваторы.

Накануне организаторы пригласили британцев, профсоюзы и общественные организации объединиться и провести массовый митинг, который «продемонстрирует силу и солидарность». Они выступают за «достойную систему здравоохранения, образования», а также улучшение жилищных условий и повышение уровня жизни для жителей страны.

Участвовавший в демонстрации глава Лейбористской партии Джереми Корбин заявил об отступлении правительства тори (консервативная партия Соединенного Королевства — РБК.), а также об отступлении «политики жесткой экономии» и «экономических аргументов» этой бюджетной политики.

Корбин заявил на своей странице в Facebook, что движение либералов планирует победить на следующих выборах, и может построить страну, которая «будет работать для всех, а не для некоторых». По его словам, у Терезы Мэй «нет мандата и никакого плана» Великобритании.

В Даунинг-стрит не стали комментировать этот протест.

По данным телеканала, многие демонстранты держали плакаты с надписью «Правосудие для Гренфелл». Речь идет о высотке «Гренфелл-тауэр» (Grenfell Tower), жертвами пожара в которой стали 79 человек, а 58 пропали без вести. Ранее при ремонте этого многоэтажного жилого дома сэкономили на пожароустойчивой обшивке, поясняет «Би-би-си».

Ранее, 16 июня, в Лондоне акцию протеста устроили пострадавшие в результате пожара в Grenfell Tower. Они требовали власти расширить программу помощи пострадавшим и тщательного расследовать ЧП. Во время акции протестующие заняли первый этаж здания администрации лондонского района Кенсингтон и Челси.

Спустя два дня канцелярия британского премьера опубликовала официальное заявление, в котором Тереза Мэй заявила, что оказание первой помощи пострадавшим при пожаре в высотке Grenfell Tower было «недостаточно хорошо обеспеченно». Она отметила, что приказала «незамедлительно«оказать помощь родственникам жертв и оставшимся в живых.

О желании ведущих политиков из правящей Консервативной партии видеть на должности председателя правительства Великобритании министра экономики Филипа Хэммонда вместо Терезы Мэй, 26 июня писала газета The Sunday Times со ссылкой на источники в команде британского премьера. Издание со ссылкой на другого политика, сообщало, что назначение Хэммонда на должность премьера Соединенного Королевства может вызвать «сопротивление» евроскептиков. Но, по его словам, это можно преодолеть, если Хэммонд назначит своим замом министра по делам выхода из Евросоюза (ЕС) Дэвида Дэвиса.