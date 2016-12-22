Россияне не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса
Общество, 06:23
0
Россияне не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса
Граждане России не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Power Ultra Lounge в городе Литл-Рок, штат Арканзас. Об этом сообщает генконсульство России в Хьюстоне.
«По информации полиции, граждане России не пострадали» — говорится в сообщении генконсульства.
Стрельба в ночном клубе Арканзаса произошла в ночь на 1 июня. Об этом сообщало полицейское управление города в Twitter. 28 человек пострадали из-за стрельбы в заведении, их жизни ничего не угрожает.
По информации полиции, происшествие не связано с терроризмом. Шеф полиции города Кентон Бакнер заявил журналистам, что стрельба в клубе произошла в результате ссоры между посетителями, сообщало Associated Press.