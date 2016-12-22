В результате ДТП с автобусом и КамАЗом в Татарстане погибли двое детей

Двое детей погибли в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика КамАЗ в Татарстане. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Татарстан Айгуль Салимзянова. «По предварительной информации, среди десяти погибших в ДТП двое детей» — уточнила представитель ведомства.

В результате ДТП в ночь на 2 июля в девяти километрах от города Заинск в Татарстане погибли, по предварительным данным, 10 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Республике Татарстан. Еще 11 человек пострадали, пятеро из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Автобус Neoplan, ехавший по маршруту Самара — Ижевск столкнулся с грузовиком КамАЗ, после чего опрокинулся и загорелся.

Водитель автобуса Neoplan жив и доставлен в полицию. «Водитель дает показания в УВД», — заявил агентству «Интерфакс» руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

На место ДТП вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. После аварии в Заинском районе Татарстана ввели режим ЧС. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального главка МЧС.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан открыло «горячую линию» по ДТП в Заинской районе республики. Информацию о происшествии можно получить по телефонам: +7 (843) 227-46-96 и +7 (843) 227-45-63.

