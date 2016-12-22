В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

В Арзамасском районе Нижегородской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. По предварительной информации, инцидент произошел 2 июля в 02:10 мск на трассе Медынцево – Успенское. Машина Kia Rio наехала на препятствие и вылетела в кювет. "В машине находились четыре человека, двое погибли на месте аварии, двоих пострадавших доставили в больницу» - заявил собеседник агентства.

В Татарстане в результате столкновения рейсового автобуса Neoplan и грузовика КамАЗ погибли 10 человек, еще 11 человек пострадали. Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Республике Татарстан. По данным ведомства, ДТП произошло в 00:40 мск 2 июля в девяти километрах от Заинска.