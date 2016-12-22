В Бразилии задержали бывшего более 30 лет в розыске наркобарона

Полиция Бразилии задержала в муниципалитете Сорризу в штате Мату-Гросу наркобарона Луиса Карлоса да Роша по прозвищу «Белая голова». Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на полицию Бразилии.

Он был задержан в результате спецоперации «Спектр». Розыск наркобарона велся 32 года. Во время задержания полицейские изъяли у наркобарона более $2 млн наличными и пистолет. Наркобарон сделал пластическую операцию и носил с собой фальшивый паспорт на имя Витора Луиса де Мораэса для того, чтобы скрыться от полиции.

По словам представителя полиции, наркобарон владеет имуществом на сумму $100 млн. Ему грозит более 50 лет тюрьмы за торговлю наркотиками.

В январе власти Мексики экстрадировали в США наркобарона Хоакина Эль Чапо Гусмана по прозвищу «Коротышка». Об этом говорилось в заявлении МИД Мексики. По данным Министерства юстиции США, «ему предъявлены обвинения в руководстве мексиканским преступным синдикатом, известным как картель Синалоа», цитировало Reuters сообщение ведомства. Считается, что Гусман контролировал большую часть поставок наркотиков в США. С 1990 года по 2008 год картель импортировал в США почти 200 тонн кокаина.