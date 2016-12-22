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В Австрии мигрант убил пару пенсионеров из-за «правых» взглядов
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В Австрии мигрант убил пару пенсионеров из-за «правых» взглядов
Общество, 04:05
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В Австрии мигрант убил пару пенсионеров из-за «правых» взглядов

В австрийском городе Линц в федеральной земле Верхняя Австрия 54-летний выходец из Туниса убил пару пенсионеров из-за ненависти к правой Австрийской партии свободы. Об этом сообщает телерадиокомпания ORF со ссылкой на полицию Австрии.

По предварительным данным, мигрант задушил 85-летнюю женщину и затем убил ее 87-летнего супруга с помощью ножа и палки. После этого он поджег их тела. После совершения убийства мигрант явился с повинной в полицию. На допросе он рассказал, что тщательно спланировал двойное убийство.

Мигрант рассказал полицейским, что в течение многих лет чувствовал несправедливое отношение общества к себе и обвинил в своих неудачах правых политиков. По его мнению, пожилая пара якобы поддерживала Австрийскую партию свободы. Директор национальной полиции Андреас Пилсл прокомментировал поступок мигранта и заявил, что «он хотел мести и расплаты». Мигрант проживал в Линце с 1989 года.

Теги: Австрия , мигранты , Убийство
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