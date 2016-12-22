В Новой Москве в результате ДТП с тремя автомобилями погиб человек

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате ДТП с тремя автомобилями в Новой Москве. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

«В результате столкновения трех транспортных средств один человек погиб и один пострадал», — заявил собеседник агентства. По данным ведомства, авария произошла на 21 километре Калужского шоссе в сторону Москвы.

Ранее в результате ДТП в районе дома № 5 по улице Адмирала Корнилова в Новой Москве пострадали пять человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, причиной аварии стал наезд автомобиля на припаркованное транспортное средство. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту ДТП, пострадавшие были госпитализированы в больницу.



