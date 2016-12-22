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Атомные станции США не пострадали от кибератак
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Атомные станции США не пострадали от кибератак
Атаки хакеров, 01:33
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Атомные станции США не пострадали от кибератак

Атомные станции США не пострадали от кибератак, связанных с распространившимся в конце июня по всему миру вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря вашингтонского Института ядерной энергетики (Nuclear Energy Institute) Джона Кили. «Ни одна из 99 действующих атомных станций Америки не была затронута кибератакой» — заявил он.

Ранее стало известно о том, что хакеры могут организовать атаки на объекты энергетической инфраструктуры США. Об этом говорилось в докладе, подготовленном Департаментов внутренней безопасности США и Федеральным бюро расследований (ФБР), сообщал Reuters. По данным властей, с мая хакеры пытались взломать компьютерные сети промышленных объектов. Для этого они использовали «фишинговые» электронные письма, которые предназначены для сбора информации о работе электронных систем объектов.

Вирус-вымогатель Petya атаковал компьютерные сети различных компаний по всему миру 27 июня. Наибольшее число кибератак было зафиксировано в России и на Украине. Всего от действий хакеров пострадало около 80 компаний, в том числе «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International.

Теги: США , АЭС , вирус , кибератаки
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