ВОЗ сообщила о 1500 погибших из-за эпидемии холеры в Йемене

Число жертв в результате крупной вспышки холеры в Йемене достигло 1500 человек. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирным банком представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Невио Загария, сообщает Reuters. По его словам, на данный момент зарегистрировано около 264 тыс. случаев заболевания холерой в Йемене.

В конце июня старший советник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Йемене Ахмед Зуитен на брифинге в Женеве сообщал, что спустя два месяца после начавшейся 27 апреля вспышки холеры в стране было зафиксировано более 218 тыс. случаев заболевания. Также он отметил, что жертвами холеры стали 1400 человек. По словам Зуитена, вспышка холеры в Йемене началась после того, как в стране была разрушена инфраструктура в результате военного конфликта. Он добавил, что уровень смертности от холеры снизился с 1,7% в начале мая до 0,6% в июне и отметил, что «это хороший результат».

В столице Йемена Сане в мае местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки холеры. Из-за войны в Йемене работают лишь несколько медицинских учреждений, а две трети населения испытывают трудности с доступом к чистой питьевой воде.

