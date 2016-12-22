В Мексике полиция ликвидировала 19 боевиков наркокортеля

На северо-западе Мексики в штате Синалоа в перестрелке с полицией погибли 19 вооруженных боевиков наркокортеля. Об этом местному изданию Excelsior сообщили в полиции. По предварительным данным, вооруженные люди на пикапах открыли огонь по полицейским на автомагистрали возле курортного города Масатлан. Во время перестрелки с боевиками пятеро полицейских получили ранения. Также сотрудники правоохранительных органов конфисковали 12 автоматов АК-47, две штурмовые винтовки AR-15, дробовик и 7 пистолетов.

В январе 2016 года власти Мексики экстрадировали наркобарона-миллиардера Хоакина Эль Чапо Гусмана (по прозвищу Коротышка) в США. Ему были предъявлены обвинения «в руководстве мексиканским преступным синдикатом, известным как картель Синалоа». Он является крупным наркокартелем Мексики. С 1990 года по 2008 год картель импортировал в США почти 200 тонн кокаина. В подчинении картеля находится около 1 тыс. боевиков.