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Катар отклонил «нарушающие суверенитет» требования арабских стран
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Катар отклонил «нарушающие суверенитет» требования арабских стран
Политика, 23:18
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Катар отклонил «нарушающие суверенитет» требования арабских стран

Катар заявил, что отклонит ряд требований, предъявляемых несколькими арабскими странами, так как они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны. Об этом на пресс-конференции в Риме заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани, сообщает Reuters.

«Список требований должен быть отклонен, а не принят. Мы готовы участвовать в диалоге, но при надлежащих условиях» — заявил глава МИД Катара. Он отметил, что Катар также не собирается блокировать вещание телеканала «Аль-Джазира» и закрывать турецкую военную базу на своей территории.

В конце июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет предъявили Катару список из 13 требований для восстановления дипломатических отношений. В этот список вошли в том числе разрыв дипотношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы на территории Катара и телеканала «Аль-Джазира».

Глава МИД Катара Мухаммад бен Адбуррахман Аль Тани позднее заявлял, что страна готова к урегулированию кризиса дипотношений со странами Персидского залива. «В Дохе готовы обсуждать с арабскими странами «разумные меры» того, как положить конец региональному кризису», — заявил он.
Теги: Катар , арабские страны
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