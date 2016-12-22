«ОВД-Инфо» узнал о задержании пяти человек во время одиночных пикетов

Во время серии одиночных пикетов по всей Москве полиция задержала пять человек, две из них — несовершеннолетние девушки, на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на задержанных сообщает «ОВД-Инфо».
По данным издания, задержаны, помимо двух подростков, Вероника Быкадарова на Замоскворецком мосту, Милена Хуторянская на Пушкинской площади и Ольга Ромашева у здания Государственной думы. Активистки вышли на одиночные пикеты с чистыми белыми листами бумаги в руках и с заклеенными скотчем ртами.
Как сообщила вышедшая к Госдуме Ромашева, полицейский сначала сказал ей, что «скотч — это наглядная агитация, а белый лист — нет». После того как активистка попыталась выяснить, почему скотч считается агитацией, полицейский предложил разъяснить этот вопрос в отделении полиции.
Быкадарову, которую доставили в ОВД «Китай-Город» с Немцова моста, уже отпустили из полиции, составив на нее протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).
В середине июня председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин вышел в Госдуме на одиночный пикет против реновации. Его задержали сотрудники полиции: «Я никаких норм закона не нарушил. Полчаса полицейский начальник смотрел, как я держу плакат. Вдруг через полчаса этого взаимного созерцания оказалось, что я что-то вдруг нарушил, и меня забрали», — рассказал политик.