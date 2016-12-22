Умер художник фильма «Собачье сердце» Владимир Светозаров

На 69-м году жизни умер Н​ародный художник России Владимир Светозаров. Сообщение о смерти Светозарова размещено на сайте киностудии «Ленфильм», где он работал.

Владимир Светозаров (Фото: Юрий Самолыго / PhotoXPress)

Владимир Светозаров родился в 1948 году в семье кинорежиссера Иосифа Хейфица — он фактически вырос на съемочной площадке, говорится в сообщении «Ленфильма». Светозаров также работал в театрах Санкт-Петербурга.

Светозаров принимал участие в создании таких фильмов, как «Собачье сердце», сериала «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Пацаны», «Объяснение в любви».

«В его фильмографии не найти проходных работ. Каждый фильм — событие, целая эпоха в отечественном кинематографе. Многие его фильмы мы любим и готовы пересматривать снова и снова», — отмечают на киностудии.

В 2003 году Владимир Светозаров был удостоен звания Народного художника России.

Кадр из фильма «Кукушка» (Фото: kinopoisk.ru)

Светозаров за свою работу над фильмом «Кукушка» режиссера Александра Рогожкина получил Государственную премию России и премию «Ника».

Он также лауреат премии ТЭФИ (за лучшую работу художника-постановщика в сериале «Идиот» режиссера Владимира Бортко) и премии «Орел» (за работу над фильмом «Турецкий гамбит» режиссера Джаника Файзиева).