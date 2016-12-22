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Пять человек пострадали в ДТП в Новой Москве
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Пять человек пострадали в ДТП в Новой Москве
Общество, 19:38
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Пять человек пострадали в ДТП в Новой Москве

Пять человек пострадали результате автомобильной аварии в Новой Москве. Об этом в московском департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили ТАСС.

По данным агентства, ДТП произошло «в районе дома 5» по улице Адмирала Корнилова. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии, пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, причины аварии — наезд автомобиля на припаркованное транспортное средство.

Ранее, 18 июня, на Новослободской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали четыре человека. Авария произошла в результате преследования полицейскими машины, в которой находились пять человек.

Теги: авария , ДТП
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