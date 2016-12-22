Путин подписал закон о блокировке копий пиратских сайтов

Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. Текст документа был принят в третьем чтении Госдумой 23 июня и одобрен Совфедом 28 июня.
Закон определяет понятие «копия заблокированного сайта»: это сайт, «сходный до степени смешения» с сайтом в интернете, доступ к которому был ограничен по решению Мосгорсуда из-за неоднократного и незаконного размещения информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.
Размещение копии заблокированного сайта не допускается. Поисковые системы с момента вступления закона в силу будут обязаны удалять из результатов поиска ссылки на пиратские сайты.
Кроме того, в законе прописана процедура принятия решения Минкомсвязью о признании сайта копией заблокированного сайта. Правом инициировать процедуру блокировки получили федеральные органы исполнительной власти и и правообладатели.
Роскомнадзор представил свои поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в марте 2016 года. Среди инициатив ведомства было предложено приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.