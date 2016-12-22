В Верховной раде предложили альтернативу визовому режиму с Россией

Депутат Верховной рады Антон Геращенко предложил вместо визового режима с Россией ввести регистрацию приезжих россиян на «специальных сайтах». Об этом он сообщил в эфире канала «112 Украина».

«Самый главный способ борьбы с терроризмом и диверсией — это заранее проверять, кто к нам приезжает. Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах», — сказал Геращенко.

По словам депутата, визовый режим Украина сможет внедрить тогда, когда будет «готова», так как такая мера «будет означать внедрение визового режима с российской стороны». Он добавил, что украинский МИД должен разработать план, как разворачивать такую систему работы.

В середине июня идею создания системы предварительного оповещения через интернет о поездках россиян озвучил украинский МИД.

«Визы, на самом деле, отживают, они отходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен: вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: «Я через пять дней еду». Вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину», — уточнял глава украинского МИДа Павел Климкин.

Ранее в качестве альтернативы визовому режиму Украина предложила обеспечить пропуск россиян только по биометрическим паспортам с возможным сбором биометрических данных на границе. При этом, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, у украинской погранслужбы недостаточно технических средств, чтобы ввести сбор биометрии, избежав образования больших очередей.