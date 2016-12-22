Путин обсудил ситуацию в Катаре с его эмиром и королем Бахрейна

Владимир Путин в субботу провел два телефонных разговора, темами которых стал дипломатический кризис вокруг Катара. Сначала Путин поговорил с королем Бахрейна, затем — с эмиром Катара, следует из сообщений на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин в субботу провел два телефонных разговора — с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, а также с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, говорится в сообщениях на сайте Кремля.

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин обсудил с королем Бахрейна ход реализации договоренностей о сотрудничестве, заключенных в сентябре прошлого года, когда король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа посетил Москву с рабочим визитом. В рамках этого визита он посетил международный военно-технический форум «Армия-2016» и ознакомился с продукцией российского ОПК.

Другой темой телефонного разговора глав двух государств стал кризис дипломатических отношений между Катаром и странами Персидского залива. Президент России и король Бахрейна согласились, что ситуация с изоляцией Дохи ​ «оказывает негативное влияние на и без того непростое положение дел в ближневосточном регионе». В ходе разговора также была подчеркнута необходимость налаживания диалога между странами — участницами конфликта.

Вскоре после разговора с королем Бахрейна, Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Главы стран «обстоятельно обсудили» кризис в отношениях Дохи с арабскими странами, президент России также призвал преодолевать разногласия путем «политико-дипломатических усилий».

Кроме того, в ходе разговора с эмиром Катара президент России и обменялся с ним мнениями «по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества», в том числе в инвестиционной и энергетической сферах, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В середине июня десять стран — ОАЭ, Египет, Ливия, Йемен, Бахрейн и еще пять государств — разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в том, что она поддерживает экстремистов, в том числе из группировки «Исламское государство» (запрещена в России).



Впоследствии Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн направили Катару список требований для восстановления дипотношений, сообщало Associated Press.

Страны потребовали от Катара разорвать дипотношения с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (Корпус стражей исламской революции, КСИР) и закрыть турецкую военную базу. В Катаре в свою очередь требования назвали «нереалистичными».