«Сапсан» сбил двух человек в Зеленограде

Скоростной поезд «Сапсан» сбил двух человек возле станции Крюково в Зеленограде (административный район Москвы), в результате инцидента погибли мужчина и женщина. Об этом в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО сообщили «РИА Новости».
По данным МВД, потерпевшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее поезд насмерть сбил женщину с ребенком на руках в Подмосковье. Инцидент произошел 23 июня в районе 167-го км перегона станций Узуново — Серебряные Пруды. По данным Следственного комитета, женщина 1996 года рождения вышла на пути с ребенком 2016 года рождения на руках, от полученных травм они скончались на месте.