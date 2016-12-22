МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве

В Москве 1 июля ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 12-17 м/с. Об этом главное управления МЧС по столице сообщило на своей странице в Twitter.
Гроза и усиление юго-западного ветра ожидаются в период с 13:00 мск до 19:00 мск 1 июля, уточнили в ведомстве. Кроме того, в Москве ожидается град, отмечается в сообщении на сайте ГУ МЧС по столице. В ведомстве добавили, что температура воздуха 1 июля составит от 22 до 24 градусов тепла.
Накануне, 30 июня, на Москву, Подмосковье и еще ряд регионов обрушился ливень, который сопровождался сильным ветром. Мэр Сергей Собянин сообщал, что при ударе молнии в столице погиб один человек. «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщал о гибели еще одного человека. По данным агентства, в результате удара молнии в Дмитровском районе Московской области погиб 33-летний мужчина.
По словам источника ТАСС в медицинских службах, в столице из-за непогоды пострадали 16 человек, из них 12 были госпитализированы. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что всего в Центральной России пострадали 22 человека.
Из-за погодных условий на 9:15 мск 1 июля в московских аэропортах в общей сложности оказалось задержано почти 450 рейсов.