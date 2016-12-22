В Саранске задержали подозреваемого в убийстве трех человек
Общество, 13:57
0
В Саранске задержали подозреваемого в убийстве трех человек
Следователи вместе с оперативниками задержали 25-летнего жителя Саранска, которого подозревают в убийстве трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Мордовии.
Тела трех человек были обнаружен ночью 1 июля двух соседних квартирах жителями многоэтажного дома по Проспекту 60-летия Октября. Они сообщили об обнаружении правоохранителями. У убитых были многочисленные ножевые ранения. СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В ходе осмотра места преступления следователи установили, что погибшие — двое мужчин в возрасте 69 и 52 лет, а также 30-летняя женщина. По предварительным данным, убийство могло быть совершено в ходе совместного распития спиртного.