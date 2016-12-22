Свыше 12 тыс. жителей Центральной России остались без света из-за грозы

В пяти регионах Центральной России без света остались более 12 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

В столице, а также Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской и Липецкой областях в результате дождя, грозы и сильного ветра 30 июня произошли отключения электричества, говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что всего без электроснабжения оставались около 87,6 тыс. человек.

Согласно сообщению, на 9:00 мск аварийно-восстановительные работы продолжаются в Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областях. Электроснабжение Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) полностью восстановлено, также аварийно-восстановительные работы завершены в Липецкой области, отметили в Минэнерго.

Позже в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС ТАСС сообщили, что энергоснабжение также восстановили в Московской, Рязанской и Тульской областях.

Сильный дождь и шквалистый ветер начались в столице, Подмосковье и в ряде регионов 30 июня. Источник ТАСС в медицинских службах сообщал, что при ударе молнии в Москве погиб человек.

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, в свою очередь, сообщал о гибели человека в Дмитровском районе Подмосковья. По данным агентства, 33-летний мужчина также погиб в результате удара молнии.



