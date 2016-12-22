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В Приамурье фельдшер пострадала при попытке оказать помощь при ДТП
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В Приамурье фельдшер пострадала при попытке оказать помощь при ДТП
Общество, 08:38
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В Приамурье фельдшер пострадала при попытке оказать помощь при ДТП

В Амурской области фельдшер скорой помощи пострадала в результате конфликта. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля в Белогорске, уточнили в ведомстве. «Фельдшер скорой помощи получила телесные повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в МВД.

По информации местного агентства Amur28.info, инцидент произошел на путепроводе, который соединяет центральную часть города и микрорайон «Транспортный».

Бригада скорой помощи увидела ДТП по дороге на станцию и остановилась для оказания первой медицинской помощи, пишет агентство. Водитель автомобиля, который пострадал при аварии, от помощи отказался. «О ситуации фельдшер сообщила дежурному, чем вызвала неконтролируемую агрессию у пострадавшего в ДТП», — отмечает Amur28.info.

Мужчина, по информации агентства, отнял у фельдшера телефон и ударил ее по голове, после чего «женщина потеряла координацию движения». В настоящее время нападавший находится в изоляторе временного содержания, пишет агентство.

Теги: ДТП , Амурская область , фельдшер
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