В Казахстане умер пострадавший при пожаре после пуска ракеты с Байконура

В Казахстане скончался мужчина, получивший ожоги в пожаре, возникшем после падения ступени ракеты-носителя в степь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Карагандинской области.
Инцидент произошел в результате запуска 14 июня ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Ракета должна была доставить на орбиту космический корабль «Прогресс МС-06». Запуск прошел в штатном режиме.
После запуска отделившаяся после отработки ступень ракеты упала в степь в 20 км от поселка Талап Улытауского района Карагандинской области. Ее падение привело к пожару, который распространился на площади 10 тыс. га. Жертвами пожара стали два человека, работавшие на базе №1 Центра эксплуатации районов падения АО ВПК «НПО машиностроения». Сотрудники предприятия занимались тушением пожара и сбором отработанных частей ракеты, упавших на землю.
Один из пострадавших, водитель «КамАЗа» Юрий Хатюшин погиб на месте. 49-летний слесарь Вячеслав Тыц был госпитализирован и доставлен в областной центр травматологии и ортопедии. Накануне вечером он скончался.
Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования родным и близким погибшего водителя. Власти Казахстана сообщили, что на месте падения ступени ракеты остатков токсичного топлива обнаружено не было.
Запущенная 14 июня ракета вывела в космос «Прогресс МС-06» с грузом для Международной космической станции. 16 июня аппарат состыковался с МКС. Всего он доставил космонавтам 2,4 т продовольствия, воды и научного оборудования.