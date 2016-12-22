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СМИ сообщили о поиске Dropbox страховых гарантов для начала выхода на IPO
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СМИ сообщили о поиске Dropbox страховых гарантов для начала выхода на IPO
Бизнес, 07:17
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СМИ сообщили о поиске Dropbox страховых гарантов для начала выхода на IPO

Владелец облачного хранилища Dropbox начал искать себе гаранта размещения ценных бумаг для первого публичного размещения акций — для выхода на IPO. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источников, знакомых с ходом дела.

По словам собеседников агентства, в ближайшие недели файловый хостинг начнет переговоры с инвестиционными банками. Агентство подчеркивает, что выход на IPO станет для компании ключевым показателем стоимости после того, как в 2014 году ее оценили в $10 млрд в рамках частного сбора средств.

​Представители IT-компании отказались от комментариев.

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Деньги

​Файловый хостинг компании Dropbox Inc. был создан в 2007 году студентами Массачусетского технологического института Дрю Хьюстоном и Арашем Фирдоуси. Изначально он создавался как бесплатный сервис для хранения и обмена большими файлами. Позже технологии облачного хранилища стали развивать в своих продуктах такие IT-компании, как Google, Microsoft Corp и Amazon Inc. После этого Dropbox расширил свой пользовательский пакет и создал несколько предложений разных по объему хранилищ: каждый пользователь может бесплатно пользоваться 2 Гб для хранения данных, которые можно также бесплатно увеличить до 16 Гб, или же может приобрести за отдельную плату облако на 1Тб.​

Теги: IPO , Dropbox
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