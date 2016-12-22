В Австралии задержали двух человек за продажу оружия террористам

Полиция в Австралии арестовала двух молодых людей в возрасте 18 лет за торговлю оружием и наркотиками. Правоохранительные органы подозревают, что они были связаны с лицами, готовившими теракты, сообщает ABC News.

Они были задержаны в результате спецоперации, проведенной сотрудниками службы по борьбе с терроризмом и полиции. Молодых людей обвинили в продаже больших партий оружия, боеприпасов и наркотиков. При обыске у них был были найдены три пистолета, два обреза, и несколько образцов длинноствольного оружия. Также у задержанных обнаружили большую сумму наличности и наркотики, в том числе кокаин.

По словам представителя полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвида Хадсона, полиция предполагает, что подростки продавали оружие конкретным лицам, которые подозреваются в связи с террористами. «Очевидны связи между задержанными, преступными группировками и элементами террористической активности», — цитирует его слова The Guardian.

Задержанные несколько месяцев находились под наблюдением правоохранительных органов. В полиции уточнили, что поймать их удалось после того, как несколько офицеров под прикрытием, изображая покупателей, приобрели у них семь единиц оружия и кокаин.

В июне власти Австралии направили два самолета-разведчика на борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» на Филиппинах. Министр обороны страны Мариз Пэйн заявила, что это решение обусловлено «прямой угрозой» террористов Юго-Восточной Азии для Австралии.

В декабре 2016 года полиция Австралии заявила о предотвращении готовившегося боевиками ИГ теракта в Мельбурне. В общей сложности правоохранительные органы задержали семь человек. По данным властей, они намеревались совершить атаки на находящиеся в центре города общественные места — железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации, а также собор Святого Павла.