В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

В Татарстане в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла на трассе на трассе «Казань – Ульяновск» в Верхне-Услонском районе. При выезде на встречную полосу автомобиль ВАЗ-2110 врезался в следовавшую ему на встречу машину Scania. Водитель и четыре пассажира погибли.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу движения, в результате лоб в лоб столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Scania», — говорится в сообщении полиции. Следователи устанавливают причины инцидента.

Под Иркутском 26 июня автобус с детским музыкальным ансамблем попал в ДТП, перевернувшись на трассе. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе 13 детей. Полиция установила, что автобус опрокинулся в кювет после наезда на бетонное ограждение на крутом участке дороги.