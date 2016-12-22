В Китае из-за наводнения эвакуировали более 260 тыс. человек

В провинции Хунань в центральном Китае из-за сильных дождей и наводнений с 22 июня власти эвакуировали более 260 тыс. человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Ливни вызвали повышение уровня воды в реках Сянцзян — крупнейшем притоке Янцзы, и Цзяцзян. В субботу, 1 июля, вода прорвала одну из дамб, что привело к усугублению кризисной ситуации. В район бедствия были направлены солдаты, которые помогают местным жителям бороться с повышением уровня воды.

В городе Хуайхуа из-за наводнения власти 30 июня эвакуировали 58 тыс. жителей. В одном из округов провинции в этот же день был зафиксирован уровень осадков в 200 мм. Вода затопила автотрассы, по которым ведется эвакуация населения, также повреждены линии электропередач.

В Москве и Подмосковье в пятницу, 30 июня, был зафиксирован рекордный уровень осадков. По данным синоптиков, в столице осадки достигли 65 мм, что составляет 85% от месячной нормы. В целом, в прошедшем июне в московском регионе выпало 180% осадков от климатической нормы.