Отец Майкла Джексона попал в аварию в Лас-Вегасе

Отец певца Майкла Джексона, музыкальный менеджер Джо Джексон, попал в ДТП в Лас-Вегасе, передает CBS. Сам Джексон в своем Twitter сообщил, что не получил серьезных травм.

Машина Джексона ехавшая по улице Уэст Сахара, попыталась свернуть на подъездную дорогу, в то время как навстречу ей выехал другой автомобиль. Водители не смогли разъехаться и произошло столкновение.

После аварии 88-летний Джо Джексон был ненадолго доставлен в больницу. По данным TMZ, он жаловался на сильную боль в груди. Однако вскоре врачи отпустили его. В своем Twitter Джексон (на фотографии слева) сообщил, что не получил серьезных травм.

В своем блоге он уточнил, что в аварии получил травму его помощник, сломавший большой палец при срабатывании подушки безопасности.

Джо Джексон был менеджером семейной группы The Jackson 5, в которой выступали его сыновья, с начала 1960-х годов. В ней начал карьеру и Майкл Джексон. Позднее дети обвинили Джо Джексона в побоях и унижениях, которые он использовал для поддержания дисциплины в группе. В 2003 Джо Джексон в интервью BBС признался, что избивал своего знаменитого сына в детстве.

В октябре 2016 года стало известно, что по данным Forbes, даже после смерти Майкла Джексона, авторские права на его произведения позволяют зарабатывать $825 млн. Благодаря этому певец оказался на первом месте в в составленном изданием рейтинге самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей, опередив таких музыкантов, как Элвис Пресли, Боб Марли и Джон Леннон.