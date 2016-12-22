Замглавы района Московской области задержали за взятку сотруднику СКР

Правоохранительные органы задержали замглавы Воскресенского района Московской области за дачу взятки следователю Следственного комитета (СКР). Чиновник пытался добиться прекращения уголовного дела в отношении местного бизнесмена, говорится в сообщении ведомства.

Чиновник был задержан с поличными в момент передачи взятки прямо в здании следственного отдела СКР по городу Воскресенску. По данным следствия, он действовал по сговору с «заместителем генерального директора одной из коммерческих организаций города Воскресенск».

Замглавы муниципального района планировал передать деньги следователю за прекращение уголовного дела в отношении бизнесмена по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). Размер взятки, которую он пытался вручить сотруднику СКР, составлял 300 тыс. руб.

Замдиректор компании, в интересах которой действовал чиновник, также был задержан. Против задержанных было возбуждено уголовное дело пунктам «а»,«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц в крупном размере). «В ходе допроса подозреваемые полностью признали свою вину», — подчеркивается в сообщении СКР.

Ранее, 29 июня, стало известно, что ФСБ возбудила еще одно уголовное дело в отношении главы управления собственной безопасности (УСБ) СКР Михаила Максименко, которого обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова. Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).