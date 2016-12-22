Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,80 EUR Нал. 67,80 67,11 USD Бирж. 58,93 -0,49 EUR Бирж. 67,32 -0,63 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1879,50 -0,08% РТС 1000,96 +0,05% Brent 48,94 +3,03% DJIA 21349,63 +0,29% Nasdaq 6140,42 -0,06% FTSE 7312,72 -0,51%
СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-777 из Китая в Домодедово
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку 02:47, Политика Белый дом раскрыл информацию о зарплатах в администрации Трампа 02:29, Политика За июнь в Москве выпало 180% месячной нормы осадков 01:41, Общество На севере Франции зафиксирована вспышка птичьего гриппа 01:16, Общество Facebook сменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества 01:13, Технологии и медиа При стрельбе в нью-йоркской больнице погиб врач 00:51, Общество На Украине локализовали пожар в зоне Чернобыльской АЭС с помощью авиации 00:34, Общество Путин обсудил с Меркель предстоящий саммит G20 00:10, Политика Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов 30 июн, 23:56, Политика В Москве из-за непогоды задержали более 130 рейсов 30 июн, 23:46, Общество Мужчина открыл стрельбу в больнице Нью-Йорка 30 июн, 23:45, Общество Бедные миллиардеры: число сверхбогатых россиян и их состояния сокращаются 30 июн, 23:01, Деньги Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций 30 июн, 22:53, Политика «Халл» купил первого новичка после назначения Леонида Слуцкого 30 июн, 22:47, Спорт Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу 30 июн, 22:08, Политика Сбербанк пообещал вернуть списанные по ошибке деньги клиентов 30 июн, 22:06, Финансы Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году 30 июн, 21:43, Общество Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд 30 июн, 21:24, Политика Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара 30 июн, 21:15, Политика Сердюков вошел в совет директоров ОАК 30 июн, 21:11, Бизнес Банк МИА подал иск на 12,5 млн руб. к отцу полковника Захарченко 30 июн, 21:06, Общество Легионер «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России 30 июн, 20:56, Спорт Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 30 июн, 20:45, РБК и Промсвязьбанк Московская биржа заявила о планах выплатить промежуточные дивиденды 30 июн, 20:32, Финансы Свободный город: куда пойдет «Исламское государство» после потери Мосула 30 июн, 20:26, Политика Лукашенко призвал Россию не покупать западных коров из-за «всякого хлама» 30 июн, 20:16, Экономика Россия признала задержанных на Украине военных российскими пограничниками 30 июн, 20:15, Политика Суд арестовал счета обвиняемого в махинациях топ-менеджера «Роснано» 30 июн, 19:52, Общество
СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-777 из Китая в Домодедово
Общество, 03:21
0
СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-777 из Китая в Домодедово

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку лайнер Boeing-777 авиакомпании «ВИМ-Авиа», летевший из Китая. Об этом сообщает ​«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. 

По данным источника, у самолета возникли неполадки с двигателем. «Экипажу удалось посадить Boeing-777 в Домодедово, несмотря на отказавший двигатель», — рассказали в экстренных службах. Официального подтверждения этой информации не поступало.

По данным портала Life, на борту самолета находятся 328 пассажиров и 11 членов экипажа. Причиной посадки стала неисправность правого двигателя.

В то же время, согласно данным электронного табло аэропорта Домодедово, рейс NN 828 авиакомпании «ВИМ-Авиа», следовавший из Чжэнчжоу, планово приземлился в 01:37, с опозданием в 2 минуты. 

Ранее, 28 июня, в аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолет Boeing 767 авиакомпании AzurАir, направлявшийся на Кубу. Причиной посадки стало срабатывание сигнализации технической неисправности самолета.

Теги: Домодедово , экстренная посадка
Главное
«Коммерсантъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку Политика
Материалы по теме
Прокуратура назвала причину вынужденной посадки Boeing 767 в Домодедово Общество
Boeing 767 AzurAir совершил вынужденную посадку в Домодедово Общество
«Победа» будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку