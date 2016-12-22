СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-777 из Китая в Домодедово

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку лайнер Boeing-777 авиакомпании «ВИМ-Авиа», летевший из Китая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, у самолета возникли неполадки с двигателем. «Экипажу удалось посадить Boeing-777 в Домодедово, несмотря на отказавший двигатель», — рассказали в экстренных службах. Официального подтверждения этой информации не поступало.
По данным портала Life, на борту самолета находятся 328 пассажиров и 11 членов экипажа. Причиной посадки стала неисправность правого двигателя.
В то же время, согласно данным электронного табло аэропорта Домодедово, рейс NN 828 авиакомпании «ВИМ-Авиа», следовавший из Чжэнчжоу, планово приземлился в 01:37, с опозданием в 2 минуты.
Ранее, 28 июня, в аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолет Boeing 767 авиакомпании AzurАir, направлявшийся на Кубу. Причиной посадки стало срабатывание сигнализации технической неисправности самолета.