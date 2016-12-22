За июнь в Москве выпало 180% месячной нормы осадков

В пятницу, 30 июня, в Москве выпало более двух третей месячной нормы осадков. В целом, за весь июнь в столице уровень осадков почти в два раза превысил норму, сообщает Гидрометцентр.

Синоптики отметили, что прошедшее 30 июня стало самым влажным за всю историю наблюдений, превысив предыдущий рекорд почти в три раза. Уровень осадков в столице к концу дня составил 65 мм. Предыдущий рекорд в эту дату был установлен в 1923 году. Тогда 30 июня в Москве выпало 22,3 мм. Также вчерашний день стал самым влажным за всю историю июньских наблюдений. Предыдущий самый влажный день в этом месяце был зафиксирован в 1970 году, когда за один день выпало 62,5 мм.

В целом в Москве за июнь выпало 139 мм осадков, что составило 180% от месячной нормы. Однако этот показатель не является рекордным. В июне 1991 года в столице выпало 162 мм.

В Гидрометцентре отметили, что штормовое предупреждение в Москве продолжит действовать и 1 июля. В июле в столице продолжится нецстойчивая погода. «В несколько предстоящих дней в столичном регионе прогнозируется неустойчивый характер погоды. Влияние серии циклонов продолжится, и каждый день будет с кратковременными дождями, преимущественно умеренной интенсивности. Местами их будут сопровождать грозы и порывистый ветер до 12-17 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

В результате грозы и сильного ветра в Москве и Подмосковье 30 июня погибли два человека, еще 9 пострадали. Несколько районов Московской области остались без электричества. По данным портала «Яндекс. Расписание», непогода стала причиной задержки 238 рейсов.