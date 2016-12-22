При стрельбе в нью-йоркской больнице погиб врач

При стрельбе в больнице в Нью-Йорке погиб один человек, шестеро ранены.Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные источники.

Сам стрелок покончил жизнь самоубийством, сообщил в ходе открытой пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Убитый в инциденте человек был доктором и работал в больнице, уточнил он. При этом мэр подчеркнул, что инцидент не был связан с терроризмом.

Как сообщает Associated Press, стрелявший также был сотрудником госпиталя. Он проник в задние больницы, спрятав винтовку под свой халат. По данным источников в правоохранительных органов, нападение совершил семейный врач Генри Белло.

О стрельбе в нью-йоркской больнице в районе Бронкса стало известно накануне, 30 июня. Мужчина открыл огонь на 16 и 17 этаже здания медицинского учреждения. После того, как он расстрелял нескольких докторов, он покончил жизнь самоубийством.