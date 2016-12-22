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Facebook сменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества
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Facebook сменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества
Технологии и медиа, 01:13
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Facebook сменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества

Американская социальная сеть Facebook сообщила об изменениях в алгоритме борьбы с распространением новостей низкого качества и со спамерами. Это следует из сообщения вице-президента и главного разработчика новостной ленты Facebook Адама Моссери, опубликованного на сайте компании.

Обновления в алгоритме затронут деятельность «крошечной группы людей», которые каждый день публикуют большое количество информации низкого качества. Фильтр социальной сети не будет пропускать в новостные ленты пользователей только сомнительные по содержанию и контенту ссылки, видео, фотографии, статусы и другие возможности социальной сети изменения не затронут.

«Одним из основных значений News Feed в Facebook является то, что эта лента должна быть информативной. Предприняв все необходимое, чтобы улучшить ленту Facebook, мы сможем найти больше информативных историй, а также снизим распространение проблемных ссылок, таких как кликбейт, сенсационность и дезинформация», — говорится в сообщении.

В декабре 2016 года Facebook запускала новые инструмент для борьбы с недостоверными новостями.​ Пользователям предоставляется возможность пометить специальным маркером ложную и недостоверную новость. После этого соответствующий.

Теги: Facebook , социальная сеть , Обновление
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