На Украине локализовали пожар в зоне Чернобыльской АЭС с помощью авиации

Украинским спасателям удалось локализовать лесной пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Для тушения огня пришлось привлечь авиацию, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Пожар в зоне ЧАЭС начался 29 июня. Возгорание произошло «при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги», говорится в сообщении ведомства. К вечеру 30 июня пожар был локализован на площади 7 га. К тушению пожара спасатели привлекли вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П. Всего они сбросили на очаг пожара 184 тонны воды.
Ведомство опубликовало в YouTube съемки процесса тушения пожара с воздуха.
В ГСЧС отметили, что общий радиационный фон в зоне отчуждения находится в пределах нормы.
Ранее, 13 июня в Третьем энергоблоке ЧАЭС произошло задымление. Его причиной стало возгорание бытовых отходов. Из-за пожара в прилегающих районах Украины и Белоруссии были проведены дополнительные замеры радиационного фона.
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС была создана на территориях, пострадавших от радиационного заражения в результате аварии 26 апреля 1986 года. Площадь украинской части зоны составляет порядка 2,6 тыс. кв. км, белорусской — 1,7 тыс кв. км.