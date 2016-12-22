Путин обсудил с Меркель предстоящий саммит G20

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. основной темой разговора стал предстоящий в июле саммит группы G20.

В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Берлина. «В преддверии саммита «Группы двадцати» в Гамбурге (7–8 июля) лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума», — говорится в сообщении. Кроме того, главы стран обсудили проблематику Парижского соглашения об изменении климата и ряд вопросов в отношениях двух стран.

Ранее стало известно, что на саммите G20 в Гамбурге планируется первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в начале июня сообщил Bloomberg. Позднее информацию о планах президентов встретиться в Германии подтвердили Белый дом и Кремль. При этом в Вашингтоне заявили, что корректная тема встречи пока не определена.