Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,80 EUR Нал. 67,81 67,10 USD Бирж. 58,93 -0,49 EUR Бирж. 67,32 -0,63 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1879,50 -0,08% РТС 1000,96 +0,05% Brent 48,94 +3,03% DJIA 21352,39 +0,31% Nasdaq 6140,71 -0,06% FTSE 7312,72 -0,51%
Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов
Лента новостей
Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов 30 июн, 23:56, Политика В Москве из-за непогоды задержали более 130 рейсов 30 июн, 23:46, Общество Мужчина открыл стрельбу в больнице Нью-Йорка 30 июн, 23:45, Общество Бедные миллиардеры: число сверхбогатых россиян и их состояния сокращаются 30 июн, 23:01, Деньги Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций 30 июн, 22:53, Политика «Халл» купил первого новичка после назначения Леонида Слуцкого 30 июн, 22:47, Спорт Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу 30 июн, 22:08, Политика Сбербанк пообещал вернуть списанные по ошибке деньги клиентов 30 июн, 22:06, Финансы Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году 30 июн, 21:43, Общество Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд 30 июн, 21:24, Политика Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара 30 июн, 21:15, Политика Сердюков вошел в совет директоров ОАК 30 июн, 21:11, Бизнес Банк МИА подал иск на 12,5 млн руб. к отцу полковника Захарченко 30 июн, 21:06, Общество Легионер «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России 30 июн, 20:56, Спорт Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 30 июн, 20:45, РБК и Промсвязьбанк Московская биржа заявила о планах выплатить промежуточные дивиденды 30 июн, 20:32, Финансы Свободный город: куда пойдет «Исламское государство» после потери Мосула 30 июн, 20:26, Политика Лукашенко призвал Россию не покупать западных коров из-за «всякого хлама» 30 июн, 20:16, Экономика Россия признала задержанных на Украине военных российскими пограничниками 30 июн, 20:15, Политика Суд арестовал счета обвиняемого в махинациях топ-менеджера «Роснано» 30 июн, 19:52, Общество Трамп заявил о лопнувшем терпении в отношении Северной Кореи 30 июн, 19:49, Политика Кассовый надрыв: как бизнес переходит на новую фискальную технику 30 июн, 19:46, Свое дело При жесткой посадке под Тольятти погиб пилот одноместного самолета 30 июн, 19:33, Общество В трех районах Подмосковья из-за грозы произошли отключения электричества 30 июн, 19:22, Общество Миллер рассказал о «вызванной завистью» критике стадиона «Зенит Арена» 30 июн, 19:21, Бизнес Михаил Шамолин: «Даже претензии понятийного плана нам предъявить нельзя» 30 июн, 19:13, Бизнес От «Избёнки» к супермаркету: как дважды создать магазин здорового питания 30 июн, 19:07, РБК и Сбербанк На Украине арестовали двоих «заблудившихся российских пограничников» 30 июн, 19:00, Политика
Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов
Политика, 30 июн, 23:56
0
Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов

Главы регионов, в которых в сентябре должны пройти губернаторские выборы, приняли участие в семинаре, организованном администрацией президента. Об этом РБК рассказал один из участников встречи и подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к руководству одного из регионов.

Мероприятие началось в четверг, 29 июня, и продлится три дня. Семинар посвящен экономическим темам, рассказали собеседники РБК. Выборы в регионах на нем не обсуждались. В списке выступающих были министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов, глава Росавтодора Роман Старовойт, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, глава ФНС Михаил Мишустин и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. «В целом, это был такой практикум со стороны правительства для тех, кто на выборы идет», — рассказал участник встречи. По словам второго собеседника РБК, участники семинара обсуждали экономику, в частности межбюджетные отношения, «которые сейчас обострились». «Бюджетные трансферты регионам сокращаются, Минфин ужесточил контроль за субсидиями, усилил ответственность за недостижение целевых показателей по региональным финансам», — пояснил федеральный чиновник.

По словам близкого к одному из регионов собеседника РБК, губернаторам на семинаре «рассказывали, как управляться с конкретными проблемами в их регионах». В конце декабря 2016 года администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике в декабре 2016 года. Тогда первый замруководителя аминистрации Сергей Кириенко обсудил с ними обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказывали источники РБК.​

Теги: Кремль , губернаторы
Главное
Россия признала задержанных на Украине военных российскими пограничниками Политика
Материалы по теме
В Кремле обсудили получение 70% голосов за своего кандидата на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку