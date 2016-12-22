Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов

Главы регионов, в которых в сентябре должны пройти губернаторские выборы, приняли участие в семинаре, организованном администрацией президента. Об этом РБК рассказал один из участников встречи и подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к руководству одного из регионов.

Мероприятие началось в четверг, 29 июня, и продлится три дня. Семинар посвящен экономическим темам, рассказали собеседники РБК. Выборы в регионах на нем не обсуждались. В списке выступающих были министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов, глава Росавтодора Роман Старовойт, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, глава ФНС Михаил Мишустин и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. «В целом, это был такой практикум со стороны правительства для тех, кто на выборы идет», — рассказал участник встречи. По словам второго собеседника РБК, участники семинара обсуждали экономику, в частности межбюджетные отношения, «которые сейчас обострились». «Бюджетные трансферты регионам сокращаются, Минфин ужесточил контроль за субсидиями, усилил ответственность за недостижение целевых показателей по региональным финансам», — пояснил федеральный чиновник.

По словам близкого к одному из регионов собеседника РБК, губернаторам на семинаре «рассказывали, как управляться с конкретными проблемами в их регионах». В конце декабря 2016 года администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике в декабре 2016 года. Тогда первый замруководителя аминистрации Сергей Кириенко обсудил с ними обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказывали источники РБК.​