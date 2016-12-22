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Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций
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Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций
Политика, 22:53
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Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций

Власти Москвы отказали согласовать акцию «За свободный интернет» в Москве 9 июля из-за проведения мероприятий Кубка конфедераций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ​пресс-службу департамента региональной безопасности Москвы. 

В департаменте подтвердили получение заявки на проведение акции, однако заявили, что она не может быть согласована. «Данное публичное мероприятие не может быть согласовано с учетом масштабных мероприятий по обеспечению мер безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — сообщили в ведомстве. Кроме того, проведению акции могут помешать ремонтные работы в центре Москвы.

По планам заявителей акции, ее участники должны были пройти от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Организаторами акции выступают ​партии ПАРНАС, «Демократический выбор», Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и организация «РосКомСвобода».

Целью марша должен стать протест против досудебной блокировки интернет-ресурсов, запрета анонимайзеров и VPN, «закона о мессенджерах» и «пакета Яровой». Участники акции намереваются потребовать отмены цензуры в интернете и реабилитировать фигурантов уголовных дел «за репосты и лайки в соцсетях».

Теги: Москва , ПАРНАС
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