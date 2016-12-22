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Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу
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Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу
Политика, 22:08
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Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу

Генеральная прокуратура Украины подготовила новое обвинение бывшему президенту страны Виктору Януковичу в совершении тяжких преступлений в отношении митингующих в феврале 2014 года на Евромайдане. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Новое обвинение Генпрокуратура также подготовила экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, бывшему замглавы МВД Виктору Ратушняку, экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Александру Якименко, первому зампредседателя СБУ Владимиру Тоцкому, а также экс-заместителю начальника — начальнику милиции общественной безопасности главного управления МВД Украины в Киеве Петру Федчуку, добавил Луценко.

Он уточнил, что они обвиняются в «незаконном препятствовании проведения митингов и шествий, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий». Кроме того, их заподозрили в «умышленном убийстве двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также организации террористического акта», отмечается в сообщении.

В начале мая прокурор отдела Главной военной прокуратуры (ГПУ) заявил, что Генпрокуратура Украины намерена попросить суд приговорить Виктора Януковича к пожизненному заключению. Он пояснил, что обвинение будет ходатайствовать о такой мере наказания в связи с тем, что экс-президент не признал свою вину.

На Украине Виктора Януковича подозревают в госизмене и «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». Печерский районный суд Киева 20 января разрешил Генеральной прокуратуре проводить заочное следствие по этому делу. В марте военная прокуратура Украины направила материалы уголовного дела в отношении бывшего главы государства в суд.

Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 года в связи с событиями на Майдане. В Ростове-на-Дону 28 февраля состоялась пресс-конференция, на которой он заявил, что был вынужден уехать из страны «под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких».

По мнению Генпрокуратуры, бывший президент «фактически скрывается от правоохранительных органов» Украины. Сам Янукович заявлял, что вернется в страну только при условии обеспечения безопасности.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк 2 мая заявил, что его подзащитный обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с попыткой его заочного осуждения. По словам Сердюка, украинские суды не допускают Януковича к участию в судебных заседаниях.
 



 

Теги: Украина , Генпрокуратура , Майдан , Виктор Янукович
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