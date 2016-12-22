Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году

Рекордное количество школьников получили в сумме 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Кравцов отметил, что сумма в 300 баллов означает, что выпускники набрали максимальное количество баллов (100) сразу по трем предметам. В 2017 году, подчеркнул глава Рособрнадзора, «впервые у нас 21 человек получил 300 баллов на ЕГЭ».

В 2017 году ЕГЭ сдавали более 700 тыс. школьников. Для них было организовано более 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов в России и в 52 странах за рубежом.



Среднее количество баллов по трем предметам оказалось не ниже показателя прошлого года. В то же время число выпускников, которые не преодолели минимального порога экзамена, снизилось. ​По обществознанию оно упало с 17,5 до 13,8%, по физике — с 6,1 до 3,8%, а по литературе — с 4,4 до 2,9%. Ранее сообщалось, что общее количество не преодолевших минимальные пороговые баллы на экзаменах по обязательным предметам уменьшилось более чем в 1,5 раза.

В начале июня 2017 году с ЕГЭ были удалены более 100 человек за различные нарушения, в то время как в 2016 году число нарушителей составило 130 человек.