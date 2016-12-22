Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,29 58,84 EUR Нал. 67,80 67,13 USD Бирж. 58,97 -0,45 EUR Бирж. 67,35 -0,61 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1879,50 -0,08% РТС 1000,96 +0,05% Brent 48,90 +2,95% DJIA 21352,39 +0,31% Nasdaq 6159,99 +0,25% FTSE 7312,72 -0,51%
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
Лента новостей
«Халл» купил первого новичка после назначения Леонида Слуцкого 22:47, Спорт Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу 22:08, Политика Сбербанк пообещал вернуть списанные по ошибке деньги клиентов 22:06, Финансы Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году 21:43, Общество Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд 21:24, Политика Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара 21:15, Политика Сердюков вошел в совет директоров ОАК 21:11, Бизнес Банк МИА подал иск на 12,5 млн руб. к отцу полковника Захарченко 21:06, Общество Легионер «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России 20:56, Спорт Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 20:45, РБК и Промсвязьбанк Московская биржа заявила о планах выплатить промежуточные дивиденды 20:32, Финансы Свободный город: куда пойдет «Исламское государство» после потери Мосула 20:26, Политика Лукашенко призвал Россию не покупать западных коров из-за «всякого хлама» 20:16, Экономика Россия признала задержанных на Украине военных российскими пограничниками 20:15, Политика Суд арестовал счета обвиняемого в махинациях топ-менеджера «Роснано» 19:52, Общество Трамп заявил о лопнувшем терпении в отношении Северной Кореи 19:49, Политика Кассовый надрыв: как бизнес переходит на новую фискальную технику 19:46, Свое дело При жесткой посадке под Тольятти погиб пилот одноместного самолета 19:33, Общество В трех районах Подмосковья из-за грозы произошли отключения электричества 19:22, Общество Миллер рассказал о «вызванной завистью» критике стадиона «Зенит Арена» 19:21, Бизнес Михаил Шамолин: «Даже претензии понятийного плана нам предъявить нельзя» 19:13, Бизнес От «Избёнки» к супермаркету: как дважды создать магазин здорового питания 19:07, РБК и Сбербанк На Украине арестовали двоих «заблудившихся российских пограничников» 19:00, Политика Пережила стихию: ливень в фотографиях москвичей 18:44, Фотогалерея Свыше 90% сотрудников администрации «Газпрома» переехали в Петербург 18:33, Бизнес Футболист «Ромы» отказал «Зениту» из-за нежелания жить в России 18:20, Спорт Во Франции начали следствие по делу Ле Пен 18:08, Политика «Да поможет мне Путин»: какие варианты клятвы гражданина предлагали Думе 18:02, Общество
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
Общество, 21:43
0
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году

Рекордное количество школьников получили в сумме 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Кравцов отметил, что сумма в 300 баллов означает, что выпускники набрали максимальное количество баллов (100) сразу по трем предметам. В 2017 году, подчеркнул глава Рособрнадзора, «впервые у нас 21 человек получил 300 баллов на ЕГЭ».

В 2017 году ЕГЭ сдавали более 700 тыс. школьников. Для них было организовано более 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов в России и в 52 странах за рубежом.

Среднее количество баллов по трем предметам оказалось не ниже показателя прошлого года. В то же время число выпускников, которые не преодолели минимального порога экзамена, снизилось. ​По обществознанию оно упало с 17,5 до 13,8%, по физике — с 6,1 до 3,8%, а по литературе — с 4,4 до 2,9%. Ранее сообщалось, что общее количество не преодолевших минимальные пороговые баллы на экзаменах по обязательным предметам уменьшилось более чем в 1,5 раза.

В начале июня 2017 году с ЕГЭ были удалены более 100 человек за различные нарушения, в то время как в 2016 году число нарушителей составило 130 человек.

Теги: ЕГЭ , рекорд , выпускники
Главное
Россия признала задержанных на Украине военных российскими пограничниками Политика
Материалы по теме
На обязательных ЕГЭ-2017 количество двоек уменьшилось в 1,5 раза Общество
Рособрнадзор подвел первые итоги ЕГЭ Общество
Около сотни человек удалили с ЕГЭ за нарушения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку