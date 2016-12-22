Банк МИА подал иск на 12,5 млн руб. к отцу полковника Захарченко

Банк «Московское ипотечное агентство» (МИА) подал иск на сумму 12,5 млн руб. к Виктору Захарченко, отцу арестованного по коррупционному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим подсчетам даже с учетом пени возможная сумма иска не могла превышать 6–7 млн руб., но потерпевшая сторона утверждает, что также был нанесен и репутационный вред, за что банк просит взыскать еще 6,5 млн руб.», — сообщил агентству адвокат Захарченко.

По материалам следствия, в 2014–2015 годах Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк МИА, где совместно с бывшими председателями банка Владимиром Корьевкиным и Сергеем Грибом разрабатывал финансовые схемы для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Вместе со своим сыном, бывшим начальником управления антикоррупционного главка МВД полковником Дмитрием Захарченко он помогал банкам уменьшить потери до того, как Банк России отзывал у них лицензии. За время работы в банке Захарченко-старший получил около 4 млн руб.

​Захарченко-старший был арестован 18 апреля, Корьевкин — 26 апреля, Гриб — в конце мая. 23 апреля суд арестовал большую часть имущества отца Дмитрия Захарченко. В мае банк МИА потребовал 4 млн руб. у отца полковника Захарченко, а также Корьевкина и Гриба, при которых он получал зарплату. Банк заявил, что данная сумма не является окончательной. Суд возбудил дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере).

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Бывшего главу управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД (управление занималось расследованием правонарушений в топливно-энергетическом комплексе) обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и в воспрепятствовании производству предварительного расследования. После обыска в квартире у полковника изъяли более $120 млн и €2 млн наличными. Всего у Захарченко изъяли более 8,5 млрд руб.

В марте 2017 года Захарченко был заподозрен в получении еще двух взяток в размере $800 тыс. при посредничестве сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, приходящегося шурином Дмитрию Захарченко. В отношении бывшего полковника возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным. ​Сенин скрылся от следственных органов и в конце мая был объявлен в розыск.