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При жесткой посадке под Тольятти погиб пилот одноместного самолета
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При жесткой посадке под Тольятти погиб пилот одноместного самолета
Общество, 19:33
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При жесткой посадке под Тольятти погиб пилот одноместного самолета

Под Тольятти после жесткой посадки скончался пилот спортивного одноместного самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.

В пятницу, 30 июня, около 17:00 в Ставропольском районе Самарской области совершил жесткую посадку на поле рядом с деревней Зеленовка одноместный спортивный самолет.

По словам Ивановой, пилот был доставлен в больницу со множеством травм, врачам не удалось его спасти. «Личность погибшего сейчас уточняется», — сказала она.

Представитель прокуратуры также рассказала, что, по предварительным данным, самолет был самодельным.

В пресс-службе МЧС по Самарской области сообщили, что инцидент не привел к каким-либо разрушениям на земле. «Наземных разрушений, повреждений ЛЭП и газопроводов нет», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

На место происшествия выехали сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры, организована проверка.

Теги: Самара , Тольятти , жесткая посадка , Самолет
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