Лукашенко призвал Россию не покупать западных коров из-за «всякого хлама»

Александр Лукашенко (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

России не стоит закупать «всякий хлам» на Западе. Ей следует разводить скот самостоятельно, так как Белоруссия уже сталкивалась с покупкой некачественных коров за рубежом, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Глава государства напомнил, что после эпидемии лейкоза в Белоруссии было уничтожено значительное поголовье коров, а качественного скота на Западе закупить не удалось. «Завезли столько хлама, что потом избавиться не могли», — рассказал Лукашенко на заседании в Москве.

Также белорусский президент призвал Россию не уничтожать скот, так как это может отбросить сельское хозяйство на годы назад. «Не уничтожайте поголовье коров! Корову за год не вырастишь: это не птица и не поросенок», — предостерег глава Белоруссии.

Президент Белоруссии посетил Москву для участия в официальных двусторонних мероприятиях, в том числе, пленарного заседания IV Форума регионов России и Белоруссии. На полях этого форума глава Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила в течение месяца проработать вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией по примеру Евросоюза, где плата за него отменена с 15 июня. Также белорусский лидер заявил о желании превратить Белоруссию в «IT-страну».